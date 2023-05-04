80'lerin aranan yüzüydü! Al Pacino'nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...
Al Pacino'nun başrol oynadığı 1983 yapımı suç ve drama filmi Scarface ile yıldızı parlayan oyuncu Michelle Pfeiffer şimdilerde 65 yaşında. 1958 doğumlu olan dünyaca ünlü isim yaşına rağmen kusursuz cildini yıllardır korumayı başarıyor. Yıllara meydan okuyan görünümünün sırlarını paylaştı bakın nasıl gençleşmiş! Meğer basit yaşlanma karşıtı bakımı ile herkes estetiksiz, ameliyatsız genç görünebilirmiş! Scarface'in Elvira'sı Michelle Pfeiffer ''Cildimde kullandığım ürünleri on yılı aşkın süredir değiştirmedim.'' dedi. İşte güzellik sırrı.
04.05.2023 11:33 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:33
80'lerin aranan yüzüydü! Al Pacino'nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Görenler ''Yok artık'' dedi.
Amerikalı oyuncu Michelle Marie Pfeiffer film kariyerinin başlangıcını 1980 yılında rol aldığı The Hollywood Knights'la yaptı. Ama ilk defa Scarface filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti