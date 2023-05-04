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Haberler Magazin 80'lerin aranan yüzüydü! Al Pacino'nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

80'lerin aranan yüzüydü! Al Pacino'nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

Al Pacino'nun başrol oynadığı 1983 yapımı suç ve drama filmi Scarface ile yıldızı parlayan oyuncu Michelle Pfeiffer şimdilerde 65 yaşında. 1958 doğumlu olan dünyaca ünlü isim yaşına rağmen kusursuz cildini yıllardır korumayı başarıyor. Yıllara meydan okuyan görünümünün sırlarını paylaştı bakın nasıl gençleşmiş! Meğer basit yaşlanma karşıtı bakımı ile herkes estetiksiz, ameliyatsız genç görünebilirmiş! Scarface'in Elvira'sı Michelle Pfeiffer ''Cildimde kullandığım ürünleri on yılı aşkın süredir değiştirmedim.'' dedi. İşte güzellik sırrı.

04.05.2023 11:33 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:33
80’lerin aranan yüzüydü! Al Pacino’nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

80'lerin aranan yüzüydü! Al Pacino'nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Görenler ''Yok artık'' dedi.

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80’lerin aranan yüzüydü! Al Pacino’nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

Amerikalı oyuncu Michelle Marie Pfeiffer film kariyerinin başlangıcını 1980 yılında rol aldığı The Hollywood Knights'la yaptı. Ama ilk defa Scarface filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti

80’lerin aranan yüzüydü! Al Pacino’nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

Şimdilerde 65 yaşında olan aktrist gençliği boyunca başarılı oyunculuğunun yanı sıra oynadığı filmlerdeki güzelliğiyle de çok konuşuluyordu.

80’lerin aranan yüzüydü! Al Pacino’nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

Bu yaşında da güzelliğinden ve başarısından hiçbir şey kaybetmeyen Pfeiffer, hayranları tarafından oldukça ilgi görüyor. Kusursuz cildinin sırlarını merak eden hayranları yaşlanma karşıtı bakımını öğrenmek istiyorlardı.

80’lerin aranan yüzüydü! Al Pacino’nun partneri Michelle Pfeiffer bakın nasıl gençleşti! 65 yaşında 52 kilo! Meğer estetiksiz...

YILLARDIR AYNI ÜRÜNLERİ KULLANIYOR

Pfeiffer, kozmetik bileşenlerini ciddiye alıyor ve cildi için işe yarayan ürünleri bulduğunda, onları değiştirmek için bir neden göremiyor. "Cildimde kullandığım ürünleri on yılı aşkın süredir değiştirmedim.

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