30'dan fazla erkeğin tecavüzüne uğrayan Elnare'ye çuval giydirilip... Müge Anlı'yı çıldırtan ihbar! Kocası ağladı ama fayda etmedi! Meğer katili...
Müge Anlı'da aranan Elnare Kızmaz hakkında ortaya çıkan detaylar herkesi kahretti. Araştırmacı gazeteci Anlı'dan yardım isteyen abla ve köy sakinleri Ahmet Kızmaz'ın Elnare'yi başka erkeklerle olmaya zorladığını, Elnare'ye 30'dan fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Arama çalışmaları devam ederken, Müge Anlı'ya gelen ihbarlar herkesi şoke etti. Çuval detayı ağızları açık bıraktı. Eşi kayıp olan Ahmet Kızmaz canlı yayında gözyaşlarına boğulsa da kimseye inandırıcı gelmedi. Peki Elnare Kızmaz'a ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu, bulundu mu? İşte kan donduran gelişmeler...
14.12.2022 16:31 - Son Güncelleme: 14.12.2022 17:01
3 haftadır sırra kadem basan Elnare Kızmaz için Müge Anlı'dan yardım isteyen abla, Elnare hakkında anlattıklarıyla herkesi dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı Elnare olayı ve son durum...
43 yaşında zihinsel engelli Elnare Kızmaz, geçtiğimiz ay ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Müge Anlıu ile Tatlısert programına Elnare'nin kız kardeşi gelerek yardım istedi.
Elnare Kızmaz'ın şüpheli kaybında özellikle Müge Anlı'ya ulaşan bir köy sakininin iddiaları çok çarpıcıydı. İşte köy sakininin o açıklamaları;