Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu için Mert Ramazan Demir ile kavga etti! Gözler Mert Yazıcıoğlu’na çevrildi! Yalı Çapkını’nın olaylı gecesi...
Yalı Çapkını dizisinde Ferit ile Seyran karakterlerini canlandıran Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun eğlencesi olaylı bitti. İddiaya göre; Mert Yazıcıoğlu'nun Aşk 101 dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu için Mert Ramazan Demir'le kavga etti. Kavganın çıkış nedeni duyanları şoke ederken gözler Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na çevrildi. İşte kavganın nedeni...
14.12.2022 19:35 - Son Güncelleme: 14.12.2022 19:35
Yalı Çapkını dizisinde Ferit ile Seyran karakterlerini canlandıran Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, ortaya atılan bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü.
İddiaya göre; Mert Yazıcıoğlu'nun Aşk 101 dizisindeki rol arkadaşı Kubilay Aka, Afra Saraçoğlu için Mert Ramazan Demir'le kavga etti.
Birsen Altuntaş'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun eğlencesi olaylı bitti.
''HERKES HAREKETLERİNE DİKKAT EDECEK''
OGM Pictures'in düzenlediği parti, gergin anlara sahne oldu. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yakın arkadaş olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile olan samimiyetinden rahatsız olunca ''Herkes hareketlerine dikkat edecek'' dedi.