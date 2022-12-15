Söylemezsem Olmaz'dan apar topar AYRILDI: Seren Serengil canlı yayında 'Çenem kilitlendi' dedi, konuşamadı kekeledi! "Bircan Bali'yle kavga edince..."
Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak uyandırdı.
Seren Serengil'in canlı yayında yaşadığı zorlu anlar sosyal medyada gündem oldu. Bircan Bali ve Arto'yla sunduğu Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil'in yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Programı yakından takip edenler merakla, 'Seren Serengil neden yok?' sorusunun yanıtını merak etti. Yayın başlar başlamaz ekranda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Seren Serengil ve Bircan Bali arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda canlı yayında şoke eden anlar yaşandı ve Seren Serengil'in çenesi killitlendi. Ünlü yorumcu apar topar programdan ayrıldı. Bu gelişmelerin ardından Seren Serengil'in sağlık durumu merak edildi. İşte o anlar...
Seren Serengil programda neden yok? Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları ise yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.
Los Angeles tatili esnasında sosyal medya hesabından programdaki arkadaşlarına salvolarda bulunan Seren Serengil bugün programa katıldı.