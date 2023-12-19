300 m² 3 katlı! Seksenler’in Gülden’i Ayşe Tolga’nın Zekeriyaköy'deki müstakil evine bakın! İşte yeşillikler içindeki lüks villası...

Seksenler dizisinde canlandırdığı Gülden karakteriyle hafızalara kazınan Ayşe Tolga, bir televizyon programına evinin kapılarını açtı. Tolga'nın 300 metrekare 3 katlı olan Zekeriyaköy'deki müstakil evini görenler ise hayran kaldı. Neredeyse her yerinde gri, bej ve toprak tonlarının hakim olduğu ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncunun yeşillikler içindeki lüks villası...
Seksenler dizisinde canlandırdığı Gülden karakteriyle hafızalara kazınan Ayşe Tolga, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise Zekeriyaköy'deki müstakil eviyle gündeme geldi.
'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin son konuğu olan Tolga, 13 yaşındaki kızı Can ve 3 kedisiyle birlikte yaşadığı evinin kapılarını izleyicilere açtı.
Tolga, Zekeriyaköy'deki 3 katlı, 300 metrekarelik müstakil evinin dekorasyonuyla dikkat çekti. Neredeyse her yerinde gri, bej ve toprak tonlarının hakim olduğu ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.