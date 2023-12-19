300 m² 3 katlı! Seksenler’in Gülden’i Ayşe Tolga’nın Zekeriyaköy'deki müstakil evine bakın! İşte yeşillikler içindeki lüks villası...

Seksenler dizisinde canlandırdığı Gülden karakteriyle hafızalara kazınan Ayşe Tolga, bir televizyon programına evinin kapılarını açtı. Tolga'nın 300 metrekare 3 katlı olan Zekeriyaköy'deki müstakil evini görenler ise hayran kaldı. Neredeyse her yerinde gri, bej ve toprak tonlarının hakim olduğu ev, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncunun yeşillikler içindeki lüks villası...