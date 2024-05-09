3 yıl önce boşandılar! Burak Sevinç’in 6 yıllık eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla...

Söz, Leke, Kırmızı Oda, Evli ve Öfkeli, İçimizdeki Ateş gibi birçok dizide rol alan 38 yaşındaki oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. Müzisyen olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Sevinç'in özellikle aşk hayatı araştırıldı. Oyuncu hakkında en çok "Burak Sevinç evli mi?", "Burak Sevinç'in eski eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Sevinç'in 6 yıl boyunca Kaybedenler Kulübü''nün yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Burak Sevinç'in 3 yıl önce boşandığı eski eşi hangi oyuncu...