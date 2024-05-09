Söz, Leke, Kırmızı Oda, Evli ve Öfkeli, İçimizdeki Ateş gibi birçok dizide rol alan 38 yaşındaki oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. Müzisyen olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Sevinç'in özellikle aşk hayatı araştırıldı. Oyuncu hakkında en çok "Burak Sevinç evli mi?", "Burak Sevinç'in eski eşi kim?" sorularının yanıtları aratıldı. Sevinç'in 6 yıl boyunca Kaybedenler Kulübü''nün yıldızıyla evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Burak Sevinç'in 3 yıl önce boşandığı eski eşi hangi oyuncu...
38 yaşındaki oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı araştırıldı.
İşte Burak Sevinç hakkında merak edilenler...
BURAK SEVİNÇ KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen ve Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı.