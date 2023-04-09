RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

Hem sesi hem de şarkılarıyla 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Burak Kut, özel hayatıyla da dikkat çekmişti. Kut'un 12 senedir aynı yastığı baş koyduğu eşi de zaman zaman gündem olmuştu. Kut'un eşi "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklinde yorumla günlerce konuşulmuştu. Yoruma verdiği cevap ise büyük beğeni toplamıştı. Ünlü şarkıcının doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket geldi. Kut'un eşi bu özel gününde kutlama yapmak yerine deprem bölgesinden gelen, omuriliği açık doğan ve vücudunun birçok bölgesinden engelli olan 2.5 yaşındaki Yağmur'un ameliyatına girdi. İşte detaylar ve Burak Kut'un gözünden sakındığı biricik eşi...

takvim.com.tr
09.04.2023 18:30 - Son Güncelleme: 09.04.2023 18:30
12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

Hakan Peker ile anlaşarak ilk albümünü 29 Nisan 1994'te, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkaran Kut, hem sesi hem de şarkılarıyla 90'lı yıllarda fırtınalar estirdi.

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12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

2011 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, kariyeri kadar özle hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

Kut özellikle bir dönem eşine yapılan çirkin yorumla günlerce konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının eşi için "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklinde bulundu.

12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

Ünlü şarkıcının doktor eşi ise söz konusu yoruma şöyle karşılık verdi: "10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin"

12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...

Yoruma verdiği cevap ise büyük beğeni toplamıştı. Ünlü şarkıcının doktor eşinden doğum gününde bir alkışlık hareket daha geldi.

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