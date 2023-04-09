12 yıl dile kolay! Burak Kut’un eşinden alkış hareket geldi! Büyük aşkı bakın kim çıktı! 90’larda fırtınalar estiriyordu meğer...
Hem sesi hem de şarkılarıyla 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Burak Kut, özel hayatıyla da dikkat çekmişti. Kut'un 12 senedir aynı yastığı baş koyduğu eşi de zaman zaman gündem olmuştu. Kut'un eşi "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklinde yorumla günlerce konuşulmuştu. Yoruma verdiği cevap ise büyük beğeni toplamıştı. Ünlü şarkıcının doktor eşinden doğum gününde alkışlık hareket geldi. Kut'un eşi bu özel gününde kutlama yapmak yerine deprem bölgesinden gelen, omuriliği açık doğan ve vücudunun birçok bölgesinden engelli olan 2.5 yaşındaki Yağmur'un ameliyatına girdi. İşte detaylar ve Burak Kut'un gözünden sakındığı biricik eşi...
09.04.2023 18:30 - Son Güncelleme: 09.04.2023 18:30
Ünlü şarkıcının doktor eşi ise söz konusu yoruma şöyle karşılık verdi: "10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin"