3 aydır hastanede tedavi görüyordu! Oryantal Asena'nın acı günü! Babasını kaybeden Asena acıya dayanamadı

Ünlü oryantal Asena'nın acı günü... Bir döneme danslarıyla damgasını vuran 46 yaşındaki ünlü oryantal Asena Çakmak'ın, 3 aydır hastanede tedavi gören babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti. Cenaze için soluğu Didim'de alan Asena'nın hayli üzgün olduğu görüldü. Cenazenin ardından Asena, Instagram hesabından babasının vefatı ile ilgili paylaşımlar yaparak, babasını andı.