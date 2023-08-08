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3 aydır hastanede tedavi görüyordu! Oryantal Asena'nın acı günü! Babasını kaybeden Asena acıya dayanamadı

Ünlü oryantal Asena'nın acı günü... Bir döneme danslarıyla damgasını vuran 46 yaşındaki ünlü oryantal Asena Çakmak'ın, 3 aydır hastanede tedavi gören babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti. Cenaze için soluğu Didim'de alan Asena'nın hayli üzgün olduğu görüldü. Cenazenin ardından Asena, Instagram hesabından babasının vefatı ile ilgili paylaşımlar yaparak, babasını andı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 15:32 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:04
3 aydır hastanede tedavi görüyordu! Oryantal Asena’nın acı günü! Babasını kaybeden Asena acıya dayanamadı 1

Ünlü oryantal Asena'nın babası acısı...

3 aydır hastanede tedavi görüyordu! Oryantal Asena’nın acı günü! Babasını kaybeden Asena acıya dayanamadı 2

Bir döneme damgasını vuran oryantal Asena Çakmak'ın Didim Efeler Mahallesi Gerçek Yalı sitesinde yaşayan, 85 yaşındaki babası Burhan Çakmak yaşamını yitirdi.

3 aydır hastanede tedavi görüyordu! Oryantal Asena’nın acı günü! Babasını kaybeden Asena acıya dayanamadı 3

Burhan Çakmak'ın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 3 aydır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, babasının ölüm haberini alan Asena, eşi Hasan Dere ile Didim'e geldi.

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