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8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak'tan "İstenirse bu da olabiliyor" paylaşımı! Ceyda Düvenci'yla küs olduğu söylenen Hazal Kaya...

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. İkili o gün bugündür yaptıkları her paylaşımla dikkatleri üzerlerine çekiyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 15:02 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 15:02
8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak’tan İstenirse bu da olabiliyor paylaşımı! Ceyda Düvenci’yla küs olduğu söylenen Hazal Kaya... 1

Geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak’tan İstenirse bu da olabiliyor paylaşımı! Ceyda Düvenci’yla küs olduğu söylenen Hazal Kaya... 2

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, herkesin gıptayla baktığı 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine sosyal medyada verdiği cevap sonrası, boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıkmıştı.

8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak’tan İstenirse bu da olabiliyor paylaşımı! Ceyda Düvenci’yla küs olduğu söylenen Hazal Kaya... 3

Düvenci, takipçisine "Kararı ben vermedim maalesef" şeklinde karşılık vererek, boşanma kararının kendisine değil, Bülent Şakrak'a ait olduğunu ima etmişti. Çiftin evlilikleri geçtiğimiz günlerde, İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde, 15 dakikalık bir dava sonrası son buldu.

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