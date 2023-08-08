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Burak Özçivit ve Karan'ın havuz keyfi "Maşallah size" Fahriye Evcen'in magazin gündemine damgasını vuran paylaşımları sonrası...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Burak Özçivit, oğlu Karan'la havuz keyfini paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 16:31 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 16:31
Burak Özçivit ve Karan’ın havuz keyfi Maşallah size Fahriye Evcen’in magazin gündemine damgasını vuran paylaşımları sonrası... 1

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Burak Özçivit ve Karan’ın havuz keyfi Maşallah size Fahriye Evcen’in magazin gündemine damgasını vuran paylaşımları sonrası... 2

Çift geçtiğimiz Ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Burak Özçivit ve Karan’ın havuz keyfi Maşallah size Fahriye Evcen’in magazin gündemine damgasını vuran paylaşımları sonrası... 3

Ünlü çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

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