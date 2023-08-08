Burak Özçivit ve Karan'ın havuz keyfi "Maşallah size" Fahriye Evcen'in magazin gündemine damgasını vuran paylaşımları sonrası...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Burak Özçivit, oğlu Karan'la havuz keyfini paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.