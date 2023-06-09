29 yıl önce Türkiye güzeli seçildi ama bakışları hala aynı! Fotoğraftaki çocuk şimdi 48 yaşında! Yağmur Atacan’ın biricik eşi meğer...

Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım gibi bir çok yapımda yer alan güzel oyuncu oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gümdeme geliyor .