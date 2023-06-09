29 yıl önce Türkiye güzeli seçildi ama bakışları hala aynı! Fotoğraftaki çocuk şimdi 48 yaşında! Yağmur Atacan'ın biricik eşi meğer...
Ünlülerin fotoğraf arşivleri tek tek ortaya çıkıyor. Bazıları çocukluk hallerini paylaşırken, bazıları da sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini takipçilerine gösteriyor. Son olarak Pınar Altuğ'un hem çocukluk hali hem de Türkiye güzeli olduğu yıllardaki hali gündeme geldi. Magazin dünyasının en çok konuşulan ismi Altuğ şimdilerde 48 yaşında. Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünya evine giren oyuncunun Su adında da 14 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor. İşte Tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ'un o fotoğrafları...
09.06.2023 20:36 - Son Güncelleme: 09.06.2023 20:36
Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Aile Reisi, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım gibi bir çok yapımda yer alan güzel oyuncu oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gümdeme geliyor .
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalarda kalan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.