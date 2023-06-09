Kızılcık Şerbet’inin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o ünlü ismin kızıymış...
Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Serkan Tınmaz gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. 43 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtını arattı. Alasya'nın ünlü ismin kızı olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Evrim Alasya'nın kendisi gibi ünlü olan babası kimmiş...
09.06.2023 21:45 - Son Güncelleme: 09.06.2023 21:45
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.
İnternet kullanıcıları, en çok "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtını arattı. Alasya'nın ünlü ismin kızı olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.