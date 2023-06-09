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Haberler Magazin 10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

İsmail Demirci ile başrolünü üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği sarmaş dolaş pozu yayınlayarak evliliklerinin 10'ncu yıldönümünü kutladı. Güner'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. İşte aşka gelen Aslıhan Güner'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
09.06.2023 20:31 - Son Güncelleme: 09.06.2023 20:31
10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında 10'uncu evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

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10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

Güner, eşi ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu "Şuraya evliliklerinin 10. Yılını kutlayan birilerini bırakalım... 10 mutlu yıl seninle sevgilim... Bin şükürle" notuyla yayınladı.

10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

Ünlü çiftin aşk pozu büyük beğeni toplarken Güner'in kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı.

10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

İşte Aslıhan Güner'in paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

10. yıl kutlaması! Aslıhan Güner “10 mutlu yıl seninle” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Kendisi gibi ünlü olan eşi bakın kim...

BİRKAN SOKULLU

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