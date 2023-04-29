27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması! Mehmet Aslantuğ için bakın ne dedi! "Değil psikolojik şiddet..."
1996 yılında dünyaevine giren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti boşanma iddialarıyla gündeme geldi. 27 yıldır gözlerden uzak bir evlilik süren ikili hakkında çıkan iddialar sevenlerini şoke etti. Psikolojik şiddet ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddialarının ardından çiftin 29 Mayıs tarihinde boşanacağı belirtildi. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu durum için beklenen yanıt geldi. Arzum Onan kendi sosyal medya hesabından tüm gerçekleri açıkladı. İşte Arzum Onan'ın açıklaması...
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma iddiaları bu sabah gündeme bomba gibi düştü. Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, Arzum Onan'ın evi terk ederek Göktürk'te yaşamaya başladığı belirtildi. Çiftin sevenleri tarafından oldukça merak edilen konu için Arzum Onan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
29 MAYIS'TA BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ
Arzum Onan'ın aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleştiği ve boşanma davası açtığı iddia edildi.
Mahkemenin ise çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih verdiği fakat Aslantuğ'un Arzum Onan'a baskı yaparak davayı ileriye aldırttığı sosyal medyada oldukça konuşuldu.
ARZUM ONAN'DAN ÇIKAN HABERLERE CEVAP!
Çıkan haberlere daha fazla dayanamayarak sessizliğini bozan Arzum Onan eşi Mehmet Aslantuğ ile çekilmiş fotoğrafının altında şu ifadelere yer verdi;