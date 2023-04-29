27 yıllık evlilikte kriz! Arzum Onan'dan boşanma açıklaması! Mehmet Aslantuğ için bakın ne dedi! "Değil psikolojik şiddet..."

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma iddiaları bu sabah gündeme bomba gibi düştü. Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, Arzum Onan'ın evi terk ederek Göktürk'te yaşamaya başladığı belirtildi. Çiftin sevenleri tarafından oldukça merak edilen konu için Arzum Onan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...