Cansın Yılmaz Yaşar gençlerle el ele hareket etti: Biz yaptık yine yapacağız!

Oyunculuğun yanı sıra memleket meselelerine olan duyarlılığıyla da dikkat çeken Yaşar, geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Cumhuriyetimizin referans projelerini ifade eden Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. Parçayı seslendirenlerden biri olan Yaşar, klipte de yer aldı.