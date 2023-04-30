Cansın Yılmaz Yaşar gençlerle el ele hareket etti: Biz yaptık yine yapacağız!
Son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden olan ünlü oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar, geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakteriyle hafızalara kazınan Yaşar, hem parçayı seslendirenlerden biri oldu hem de klipte yer aldı. Uzun yıllar AK Parti Gençlik Kollarıyla koordineli bir şekilde çalışan ve 28. Dönem AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı seçilen oyuncu, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Çocuklar ve gençlerle el ele hareket eden Yaşar, "Biz yaptık yine yapacağız" dedi. İşte detaylar...
Aslen Rizeli olan 26 yaşındaki Cansın Yılmaz Yaşar, Ankara'da çekilen günlük dizilerde adını duyurdu.
Beni Affet'te rol aldıktan sonra atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakteriyle izleyici karşına çıkan ve bu rolle hafızalara kazınan performansıyla büyük beğeni topladı.
Oyunculuğun yanı sıra memleket meselelerine olan duyarlılığıyla da dikkat çeken Yaşar, geçtiğimiz yıl Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Cumhuriyetimizin referans projelerini ifade eden Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. Parçayı seslendirenlerden biri olan Yaşar, klipte de yer aldı.
Ünlü oyuncu, 28. Dönem AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı seçildi. 12. sıradan aday gösterilen Yaşar, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı.