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Haberler Magazin "Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş" İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

"Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş" İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

Magazin gündeminin ilk sırasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu var. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Farklı farklı kadınlara imam nikahları, ihanet görüntüleri, boşanma iddiaları derken Neslihan Atagül'den hem ilk paylaşımlar geldi hem de Doğulu'yla el ele bir video.

29.04.2023 16:34 - Son Güncelleme: 29.04.2023 16:48
Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

Günlerdir ihanet iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde herkesi şaşkına çeviren gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.

Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.İddiaya göre Kadir Doğulu baş harfi "S" olan biriyle 1 yıldır imam nikahlı olarak başka bir evde yaşıyor. Ayrıca Doğulu baş harfi "S" olan o kişiye ailesinden çikolata ve çiçekle istemeye de gitti. Tüm bunlardan da Neslihan Atagül'ün haberi vardı.

Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

Sonrasında bu ismin ünlülere olan yakınlığıyla bilinen bir dönem Oktay Derelioğlu ile evli olan Sezer Çakır olduğu ortaya çıkmıştı. Sezer Çakır'sa Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları kati bir dille yalanlamıştı.

Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele

Ardından bir açıklama da Doğulu çiftinden gelmişti.

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