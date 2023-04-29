"Neslihan kendine böyle bir eşi reva görüyor müşküller giderilmiş" İhanet sonrası Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül el ele
Magazin gündeminin ilk sırasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu var. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. Farklı farklı kadınlara imam nikahları, ihanet görüntüleri, boşanma iddiaları derken Neslihan Atagül'den hem ilk paylaşımlar geldi hem de Doğulu'yla el ele bir video.
29.04.2023 16:34 - Son Güncelleme: 29.04.2023 16:48
Günlerdir ihanet iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinde herkesi şaşkına çeviren gelişmeler yaşanıyor.
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.
Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.İddiaya göre Kadir Doğulu baş harfi "S" olan biriyle 1 yıldır imam nikahlı olarak başka bir evde yaşıyor. Ayrıca Doğulu baş harfi "S" olan o kişiye ailesinden çikolata ve çiçekle istemeye de gitti. Tüm bunlardan da Neslihan Atagül'ün haberi vardı.