27 yıldır 56 kilo! 2 çocuk annesi Demet Şener “Asla diyet yapmıyorum” diyerek sırrını açıkladı! Bakın 45’lik Demet formunu neye borçlu...
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine girdi ve bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki çocuk dünyaya getirdi. 2018'de İbrahim Kutluay ile boşanan eski manken, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, özel hayatının yanı sıra formda hali ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Nisan ayında 46 yaşına basacak olan ünlü isim, güzelliğinin ve zayıflığının sırrını açıkladı. Bakın "Asla diyet yapmıyorum" diyen Demet Şener formunu neye borçluymuş...
20.01.2023 20:40 - Son Güncelleme: 20.01.2023 20:40
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilen Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi.
2018'de İbrahim Kutluay ile boşanan eski manken, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı.
Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, özel hayatının yanı sıra formda hali ve güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.
SIRRINI AÇIKLADI
Nisan ayında 46 yaşına basacak olan ünlü isim, güzelliğinin ve zayıflığının sırrını açıkladı. Posta'da yer alan habere göre; Demet Şener, diyet yapmadığını vurguladı.