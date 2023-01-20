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Haberler Magazin Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe Ateş), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali Ateş), Erdem Şanlı (Zıpkın Ateş) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizide Mercan karakterini canlandıran Hande Soral ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenen Soral, eşi ve oğlu Ali'nin bir pozunu "Ben yokken hayata karşı duruşları. Aşığım size" notuyla yayınladı. Demirci'nin baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
20.01.2023 21:03 - Son Güncelleme: 20.01.2023 21:03
Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti.

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Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenen Soral, eşi ve oğlu Ali'nin bir pozunu "Ben yokken hayata karşı duruşları. Aşığım size" notuyla yayınladı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

Demirci'nin baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma beğeni yağdı.

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

İşte başta Hande Soral'ın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...

OZAN AKBABA VE OĞLU OZAN ALİ

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