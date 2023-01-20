Ateş Kuşları’nın Mercan’ı Hande Soral “Aşığım size” deyip paylaştı! Eşi İsmail Demirci’nin baba-oğul pozu ortalığı salladı! Minik Ali’ye bakın...
Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe Ateş), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali Ateş), Erdem Şanlı (Zıpkın Ateş) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizide Mercan karakterini canlandıran Hande Soral ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenen Soral, eşi ve oğlu Ali'nin bir pozunu "Ben yokken hayata karşı duruşları. Aşığım size" notuyla yayınladı. Demirci'nin baba-oğul pozu sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...
20.01.2023 21:03 - Son Güncelleme: 20.01.2023 21:03
Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakterini canlandıran Hande Soral, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkat çekti.
2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile evlenen Soral, eşi ve oğlu Ali'nin bir pozunu "Ben yokken hayata karşı duruşları. Aşığım size" notuyla yayınladı.