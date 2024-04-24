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22 yıl Vahide Perçin’le evli kalmıştı! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer...

Vahide Perçin ile 22 yıl boyunca evli kalan ünlü oyuncu Altan Gördüm'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Gördüm'ün kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Altan Gördüm hangi ünlü oyuncunun babasıymış...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:14 Güncelleme 24 Nisan 2024, 15:14
22 yıl Vahide Perçin’le evli kalmıştı! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer... 1

Ünlü oyuncu Altan Gördüm'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

22 yıl Vahide Perçin’le evli kalmıştı! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer... 2

Meslektaşı Vahide Perçin ile 22 yıl evli kalan ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

22 yıl Vahide Perçin’le evli kalmıştı! Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer... 3

Gördüm'ün kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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