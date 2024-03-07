2024 Survivor Ogeday Girişken bakın aslen nereli çıktı! İşte 31 yaşındaki Ogeday’ın memleketi...

Survivor 2024 All Star'da Mavi takımda mücadele eden Ogeday Girişken'im hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek Ogeday Girişken aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü ismin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Ogeday'ın memleketi...
Survivor 2024 All Star'da mücadele eden Ogeday Girişken'im hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1992'de dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.
Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı. Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.