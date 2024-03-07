70 yaşındaki Nilgün Belgün 3‘üncü eşini paylaştı! “İstanbul'un gecelerinin en güzel olduğu yıllardı” İlk evliliğini 19 yaşında yapmıştı

İlk evliliğini henüz 19 yaşındayken yapan Nilgün Belgün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, üçüncü eşiyle yıllar önce verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma düştüğü not da dikkat çekti. Öte yandan Nilgün Belgün'ün ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler şaşıp kaldı.