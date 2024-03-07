6 yıl aynı yastığa baş koydular! Burak Sevinç’in eski eşi de kendisi gibi oyuncu! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla...

İlk oyunculuk deneyimini 'Babam İçin' dizisiyle yaşayan ve ardından birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. 38 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Sevinç hakkında araştırma yapanlar, "Burak Sevinç evli mi? Ne zaman boşandı? Eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Sevinç'in 2015-2021 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Sevinç'in eski eşi kim...