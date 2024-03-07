İlk oyunculuk deneyimini 'Babam İçin' dizisiyle yaşayan ve ardından birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Burak Sevinç'in hayatı merak konusu oldu. 38 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Sevinç hakkında araştırma yapanlar, "Burak Sevinç evli mi? Ne zaman boşandı? Eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Sevinç'in 2015-2021 yılları arasında ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Sevinç'in eski eşi kim...
Söz, Leke, Kırmızı Oda, İçimizdeki Ateş, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK SEVİNÇ KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen ve Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı.