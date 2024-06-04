2024 Survivor Atakan bakın aslen nereli çıktı! İşte 2 çocuk babası Çağan Atakan Arslan’ın memleketi...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor'da yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin dozu giderek artarken Çağan Atakan Arslan'ın hayatı merak konusu oldu. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Arslan'ın özellikle memleketi merak edilerek "Avatar Atakan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Survivor Çağan Atakan Arslan'ın memleketi...
Tam adı Çağan Atakan Arslan olan Survivor Atakan'ın hayatı merak konusu oldu.
Peki Çağan Atakan Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?
SURVİVOR ATAKAN KİMDİR?
27 Ağustos 1989 yılında dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı.