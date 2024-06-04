2024 Survivor Atakan bakın aslen nereli çıktı! İşte 2 çocuk babası Çağan Atakan Arslan’ın memleketi...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor'da yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin dozu giderek artarken Çağan Atakan Arslan'ın hayatı merak konusu oldu. Serap Korkmaz ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Arslan'ın özellikle memleketi merak edilerek "Avatar Atakan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Survivor Çağan Atakan Arslan'ın memleketi...