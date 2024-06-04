Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı: "Çok seven insanlar sevdiğini kaybedince fazla yaşamazmış"

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Sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. 1970 Türkiye güzeli olan eşi Asuman Tuğberk Yolaç ise, eşinden 17 gün sonra vefat etti. 2 Haziran'da yaşamını yitiren Yolaç'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.