Eşiyle hastane pozları ortaya çıktı! 3 yılda 2 çocuk! Merih Demiral'ın ikinci çocuğunu gören gözlerine inanamıyor!

Merih Demiral ve eşi, üç yıl içinde ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü futbolcunun eşi, doğum sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bu sevincini hayranlarıyla paylaştı. Çiftin bu güzel haberi, takipçileri arasında büyük bir heyecan ve sevinç dalgası yarattı. Yeni aile üyesiyle birlikte Demiral ailesinin mutluluğu katlanarak artarken, tebrik mesajları da adeta yağmur gibi yağdı.
Ünlü futbolcu Merih Demiral, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor! Eşiyle birlikte hastane odasında çektirdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milli futbolcu Merih Demiral ve eşi Heidi Lushtaku, ikinci kez ebeveyn olmanın sevincini yaşıyor. Demiral, Suudi Arabistan'da Al-Ahli takımında forma giyerken, 2021'de Heidi Lushtaku ile evlenmişti.
Mutlu çiftin ilk çocukları Kais Ömer 2022'de dünyaya gelmişti. Özel hayatlarını genellikle özel tutan çift, hayranlarıyla sevinçlerini paylaşmaktan çekinmiyor.