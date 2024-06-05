Eşiyle hastane pozları ortaya çıktı! 3 yılda 2 çocuk! Merih Demiral'ın ikinci çocuğunu gören gözlerine inanamıyor!

Merih Demiral ve eşi, üç yıl içinde ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü futbolcunun eşi, doğum sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak bu sevincini hayranlarıyla paylaştı. Çiftin bu güzel haberi, takipçileri arasında büyük bir heyecan ve sevinç dalgası yarattı. Yeni aile üyesiyle birlikte Demiral ailesinin mutluluğu katlanarak artarken, tebrik mesajları da adeta yağmur gibi yağdı.