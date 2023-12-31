2023’e damga vuran magazin olayları! Neler duyduk neler: Yasak aşk, evlilik, boşanma, hapis! Dilan Polat, Neslihan Atagül, Arzum Onan...

Her yıl olduğu gibi 2023'te de magazin gündemi dolu dolu geçti. Ünlülerin ekranlara yansıyan olaylarıyla kimi zaman sevindik, kim zaman şaşırdık, kimi zaman üzüldük... İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakırken sizler için 2023'ün en çok konuşulan magazin olaylarını derledik. İşte evlilikten boşanmaya, yasak aşktan hapse 2023'te yaşanan magazinsel olaylar...