Her yıl olduğu gibi 2023'te de magazin gündemi dolu dolu geçti. Ünlülerin ekranlara yansıyan olaylarıyla kimi zaman sevindik, kim zaman şaşırdık, kimi zaman üzüldük... İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakırken sizler için 2023'ün en çok konuşulan magazin olaylarını derledik. İşte evlilikten boşanmaya, yasak aşktan hapse 2023'te yaşanan magazinsel olaylar...
2023'e damga vuran magazin olayları! Neler duyduk neler: Yasak aşk, evlilik, boşanma, hapis! Dilan Polat, Neslihan Atagül, Arzum Onan...
İşte 2023'te en çok konuştuğumuz magazin haberleri...
METİN AKPINAR
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden 2 tane kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki kızı, açtığı babalık davasını kazandı.
DİLAN POLAT-ENGİN POLAT
Haklarında "Kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat tutuklandı.