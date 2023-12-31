Sibel Can’ın romantik partneri Hakan Altun’un babası bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer eski futbolcunun oğluymuş...

'Duyanlara Duymayanlara', 'Ağlamak Yok Yüreğim', 'Hani Bekleyecektin' ve daha niceleriyle hafızalara kazınan Hakan Altun, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler'in sunuculuğunu üstlenen şarkıcı, Ebru Gündeş, Seray Sever, İclal Aydın ve Gonca Vuslateri gibi isimlerle yaşadığı aşklarla da çok konuşuldu. Altun, şimdi ise ailesiyle günden oldu. Ünlü şarkıcının 4 yıl önce vefat eden merhum babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Altun'un babası kimmiş...