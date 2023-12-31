2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor! Burcu Esmersoy tek paylaşımdan alacağı ücret dudak uçuklattı!

Çiftin düğün töreni, evlilik teklinin geldiği İtalya'da gerçekleşti. Ünlü çift, ikinci düğünlerini de 7 Eylül'de yaklaşık 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yaptı.

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Düğün sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Esmersoy, şunları söyledi: "İkinci düğünümüzü yapıyoruz. Bodrum'da da bir düğün yapacaktık ama çok yorulduk, orada düğün olmayacak. İtalya'ya gelemeyen arkadaşlarımız için burada da düğün yapalım istedik.