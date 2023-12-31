2024'e ücret tarifesini güncelleyerek giriyor! Burcu Esmersoy tek paylaşımdan alacağı ücret dudak uçuklattı!

Nazım Akmandil ile geçen Eylül ayında dünyaevine giren Burcu Esmersoy, İtalya'da gerçekleşen düğün töreniyle uzun süre gündem olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü sunucu, bu kez 2024 için güncellediği ücret tarifesiyle gündem oldu. Ünlü ismin, Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımından alacağı fiyat dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıl aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile ilişkilerini 2 Eylül'de nikâh masasına taşıdı.
Çiftin düğün töreni, evlilik teklinin geldiği İtalya'da gerçekleşti. Ünlü çift, ikinci düğünlerini de 7 Eylül'de yaklaşık 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yaptı.
Düğün sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Esmersoy, şunları söyledi: "İkinci düğünümüzü yapıyoruz. Bodrum'da da bir düğün yapacaktık ama çok yorulduk, orada düğün olmayacak. İtalya'ya gelemeyen arkadaşlarımız için burada da düğün yapalım istedik.