2000’li yıllarda fırtınalar estirmişti! Selena hayranlarına müjde! Gözler Sinem Kobal’a çevrildi! O gerçek şaşırttı

2006-2009 yıllarında ATV ekranlarında yayınlanan Selena, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı dizi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Selena dizisinin müzikal olarak uyarlanması için hazırlıklar başladı ve başrolü için de Sinem Kobal'a teklif götürüldü. Sinem Kobal'dan henüz bir açıklama gelmezken diziyle ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...