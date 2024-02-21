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2000’li yıllarda fırtınalar estirmişti! Selena hayranlarına müjde! Gözler Sinem Kobal’a çevrildi! O gerçek şaşırttı

2006-2009 yıllarında ATV ekranlarında yayınlanan Selena, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı dizi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Selena dizisinin müzikal olarak uyarlanması için hazırlıklar başladı ve başrolü için de Sinem Kobal'a teklif götürüldü. Sinem Kobal'dan henüz bir açıklama gelmezken diziyle ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 10:42 Güncelleme 21 Şubat 2024, 10:42
2000’li yıllarda fırtınalar estirmişti! Selena hayranlarına müjde! Gözler Sinem Kobal’a çevrildi! O gerçek şaşırttı 1

ATV ekranlarında yayınlanan ve 2000'li yıllara damga vuran Selena dizisinin müzikale uyarlaması için çalışmaların başladığı ve başrol oyuncusu Sinem Kobal'a teklif götürüldüğü ileri sürüldü.

2000’li yıllarda fırtınalar estirmişti! Selena hayranlarına müjde! Gözler Sinem Kobal’a çevrildi! O gerçek şaşırttı 2

Selena hayranlarını heyecanlandıran iddialar sonrası gözler uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal'a çevrildi.

2000’li yıllarda fırtınalar estirmişti! Selena hayranlarına müjde! Gözler Sinem Kobal’a çevrildi! O gerçek şaşırttı 3

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal'dan henüz bir açıklama gelmezken diziyle ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

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