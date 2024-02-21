Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 5 Türk güzel var! İşte altın orana göre 2024 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

Her yıl milyonlarca kişinin merakla beklediği Top Beauty World'un "Dünyanın En Güzel 100 Kadını" listesi sonunda açıklandı ve bu yıl Türk kadınları büyük bir başarıya imza attı. Listede, beş Türk ismi yer aldı. Dünya çapında yapılan oylama ile belirlenen sonuçlara göre, Türkiye'nin güzellik ve zarafet konusundaki temsilcileri arasında ön sıralarda yer alan isimler dikkat çekti.
ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini açıkladı. Bu yılın listesinde dikkat çeken bir detay ise Türk güzellerin sayısının beşe çıkması oldu. Türkiye'nin güzellik ve zarafet konusundaki etkileyici temsilcileri, dünya genelindeki tanınmış isimlerle birlikte bu prestijli listede yer alarak Türk güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdiler.
#91 Chuu
#92 Leni Klum
#93 Jenna Coleman
#94 Shuhua
#95 Lupita Nyong'o
#96 Lily-Rose Depp
#97 Afra Saraçoğlu
#98 Freen Sarocha
#99 Harnaaz Sandhu
#100 Emilia Clarke
Yalı Çapkını dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.