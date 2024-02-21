Dünyanın en güzel kadınları açıklandı! Listede 5 Türk güzel var! İşte altın orana göre 2024 yılı dünyanın en güzel kadınları listesi

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ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesini açıkladı. Bu yılın listesinde dikkat çeken bir detay ise Türk güzellerin sayısının beşe çıkması oldu. Türkiye'nin güzellik ve zarafet konusundaki etkileyici temsilcileri, dünya genelindeki tanınmış isimlerle birlikte bu prestijli listede yer alarak Türk güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdiler.