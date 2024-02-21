Hakan Ural “Rahmetli annem ve ben” deyip paylaştı! Gören inanamadı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Cüneyt Arkın ile...

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturdu. Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer verdi. Ural, son olarak merhum annesiyle bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun annesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sibel Can'ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı. Cüneyt Arkın detayı ise dikkat çekti. Bakın Hakan Ural'ın annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve bir anda hayatı değişen Hakan Ural, 17'sinde ancak babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilmişti. Zor bir çocukluk geçiren Ural, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi.
Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer verdi.