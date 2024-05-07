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Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü! 20 yıl evli kaldılar! Meğer Üç Kız Kardeş’in yıldızıyla...

Açelya Topaloğlu, Onur Atilla, Ali Sunal, Alper Kul, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Hayati karakterini canlandıran Mahir İpek hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. İpek'in Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla 20 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Mahir İpek'in eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 08:35 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 08:34
Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü! 20 yıl evli kaldılar! Meğer Üç Kız Kardeş’in yıldızıyla... 1

Onur Atilla, Ali Sunal, Alper Kul, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek'in hayatı merak edildi.

Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü! 20 yıl evli kaldılar! Meğer Üç Kız Kardeş’in yıldızıyla... 2

22 Ocak 1972'de Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Kahramanmaraş Afşinli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

Güldür Güldür’ün Hayati’si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü! 20 yıl evli kaldılar! Meğer Üç Kız Kardeş’in yıldızıyla... 3

Mahir İpek'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar inanamadı.

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