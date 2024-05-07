Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü! 20 yıl evli kaldılar! Meğer Üç Kız Kardeş’in yıldızıyla...

Açelya Topaloğlu, Onur Atilla, Ali Sunal, Alper Kul, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Hayati karakterini canlandıran Mahir İpek hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. İpek'in Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla 20 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Mahir İpek'in eski eşi kim...