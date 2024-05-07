Güldür Güldür’ün Hayati'si Mahir İpek’in eski eşi de çok ünlü! 20 yıl evli kaldılar! Meğer Üç Kız Kardeş’in yıldızıyla...

Açelya Topaloğlu, Onur Atilla, Ali Sunal, Alper Kul, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Hayati karakterini canlandıran Mahir İpek hakkındaki bir gerçek duyanları şaşırttı. İpek'in Üç Kız Kardeş dizisinde rol alan ünlü oyuncuyla 20 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Mahir İpek'in eski eşi kim...
Onur Atilla, Ali Sunal, Alper Kul, Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Hayati Bayat'ı canlandıran Mahir İpek'in hayatı merak edildi.
22 Ocak 1972'de Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Kahramanmaraş Afşinli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
Mahir İpek'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar inanamadı.