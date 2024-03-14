2 sene önce evlendiler! Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen bakın nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın gelin gittiği memleket...

20 Haziran 2022 tarihinde sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini belirten Müge Anlı 'evlenmeye karar verdim' açıklamasıyla sevenlerini mutlu etmişti. 5 Haziran 2022 Cumartesi günü bir otelde sade bir törenle nikah masasına oturan Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün fotoğraflarını görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi. Aynı zamanda Türkiye'nin sevilen ismi Müge Anlı'nın da gelin gittiği memleket merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen nereli?
Türk televizyon tarihinin en sevilen kadın sunucuları arasında şüphesiz Müge Anlı ilk sıralarda yer alıyor.
15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime.
Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim." diyerek müjdeyi duyurmuştu.