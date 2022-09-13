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Haberler Magazin 2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya'nın geçen günlerde ise ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenildi. Bir kız bebek bekleyen Kaya, önceki gün Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde ortaya çıktı. Bu akşam ise Melisa İnci ile Umut Kurt'un düğününe katılan Kaya, pembe mini bir elbise tercih etti. Düğünde verdiği pozları Instagram hesabında da yayınlamayı ihmal etmeyen oyuncu, karnı burnunda son haliyle dikkat çekti. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
13.09.2022 01:45 - Son Güncelleme: 13.09.2022 01:47
2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı ali Atay ile nikah masasına oturdu.

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2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

Hazla Kaya ile Ali Atay, aynı yıl Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi ve Hazal Kaya'nın ikinci bebeklerine hamile olduğu öğrenildi.

2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

Bir konser çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, basın mensuplarıyla sorularını yanıtladı ve bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

2. kez hamile olan Hazal Kaya paylaştı: Kızı düğün düğün gezdiriyorum! Ali Atay’ın biricik eşi pembe minisiyle karnı burnunda poz verdi

Bir kız bebek bekleyen Kaya, önceki gün Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde ortaya çıktı.

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