Kaan Yıldırım kural bozdu! ‘Çok kalpli’ ilk paylaşım geldi! Sevgilisiyle poz veren Pınar Deniz cesaretini konuşturunca...
Melike Şahin konserinde görüntülenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuşulan çiftin ilişkilerinin mimarının ise Uraz Kaygılaroğlu olduğu öğrenilmişti. Ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kaan Yıldırım, kural bozarak sevgilisi Pınar Deniz ile ilk kez paylaşımda bulundu. Paylaşımına kalp emojisi eşliğinde "Çok" notunu ekleyen Yıldırım'a binlerce beğeni yağarken Pınar Deniz en cesur haliyle dikkat çekti. İşte o kare...
13.09.2022 01:07 - Son Güncelleme: 13.09.2022 01:07
Yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, ilk olarak Melika Şahin'in konserinde el ele objektif karşısına çıktı.
Günlerce konuşulan çiftin ilişkilerinin mimarının ise meslektaşları Uraz Kaygılaroğlu olduğu iddia edildi.
Aşklarına doludizgin devam eden çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Pınar Deniz, sevgilisi ile verdiği bir pozu ilk kez Instagran hesabında yayınladı.
Yıldırım, kural bozarak bozarak sevgilisi Pınar Deniz ile ilk kez paylaşımda bulundu. Paylaşımına kalp emojisi eşliğinde "Çok" notunu ekleyen Yıldırım'a binlerce beğeni yağdı.