2 ayda 10 kilo verdiren Ecem Erkek diyeti! 34 yaşında 38 beden olma formülü! Sırrı kabak detoksu mu?

Yaşadığı kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Erkek'in, eski halinden ese kalmadı. 34 yaşındaki başarılı oyuncu, spor ve düzenli beslenme ile geçirdiği dönemde adeta bir dönüşüm yaşadı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini sürekli olarak güncelleyen Erkek, sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili ipuçları da veriyor. İşte Ecem Erkek'in zayıflama sırrı...