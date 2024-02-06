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2 ayda 10 kilo verdiren Ecem Erkek diyeti! 34 yaşında 38 beden olma formülü! Sırrı kabak detoksu mu?

Yaşadığı kilo verme süreciyle dikkatleri üzerine çeken Ecem Erkek'in, eski halinden ese kalmadı. 34 yaşındaki başarılı oyuncu, spor ve düzenli beslenme ile geçirdiği dönemde adeta bir dönüşüm yaşadı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini sürekli olarak güncelleyen Erkek, sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili ipuçları da veriyor. İşte Ecem Erkek'in zayıflama sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 21:08 Güncelleme 06 Şubat 2024, 21:08
2 ayda 10 kilo verdiren Ecem Erkek diyeti! 34 yaşında 38 beden olma formülü! Sırrı kabak detoksu mu? 1

Ecem Erkek 2020 yılında verdiği kiloların ardından sık sık gündeme geliyor. İşte ünlü oyuncunun kilo verme sırrı...

2 ayda 10 kilo verdiren Ecem Erkek diyeti! 34 yaşında 38 beden olma formülü! Sırrı kabak detoksu mu? 2

2020 yılında ünlü oyuncu 10 kilo vererek 38 bedene düştü.

2 ayda 10 kilo verdiren Ecem Erkek diyeti! 34 yaşında 38 beden olma formülü! Sırrı kabak detoksu mu? 3

Diyetisyeninin paylaşımının ardından Erkek'iin nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.

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