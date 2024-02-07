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8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’yle boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik itirafı! Merak edilenleri anlattı: Hayatımda en olumlu şey...

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci'yle boşanmıştı! Bülent Şakrak'tan evlilik itirafı! Oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile geçen yıl 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Bülent Şakrak, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve samimi açıklamalarda bulunan Şakrak, evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Bülent Şakrak'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:07 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:07
8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’yle boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik itirafı! Merak edilenleri anlattı: Hayatımda en olumlu şey... 1

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu.

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’yle boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik itirafı! Merak edilenleri anlattı: Hayatımda en olumlu şey... 2

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı ve 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

8 yıllık eşi Ceyda Düvenci’yle boşanmıştı! Bülent Şakrak’tan evlilik itirafı! Merak edilenleri anlattı: Hayatımda en olumlu şey... 3

Boşanma sonrası göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken ikiliden Bülent Şakrak, önceki akşam Nişantaşı Abdi İpekçi Heykeli önünde Epilepsi hastalarının toplumda karşılaştıkları ön yargıları yıkmayı hedefleyen 'Epilepsi İçin Bak' farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi oldu.

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