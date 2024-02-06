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Survivor Mustafa Kemal’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Mustafa Kemal Kurt’un çocuğunun annesi meğer...

Survivor All Star 2024 sezonuna yedeklerden dahil olan Mustafa Kemal Kurt'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve oyuncusu olan Kurt'un özellikle ailesi merak edildi. 8 ay önce baba olan ünlü isim hakkında en çok "Mustafa Kemal Kurt'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Survivor Mustafa Kemal'in eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 16:49 Güncelleme 06 Şubat 2024, 16:49
Survivor Mustafa Kemal’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Mustafa Kemal Kurt’un çocuğunun annesi meğer... 1

Survivor All Star 2024 sezonuna yedeklerden dahil olan Mustafa Kemal Kurt'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Survivor Mustafa Kemal’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Mustafa Kemal Kurt’un çocuğunun annesi meğer... 2

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?
Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Profesyonel ragbi oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 2010 yılından beri oyuncusudur. Crossfit sporuyla da ilgilenen yarışmacı, çeşitli yerlerde Rugby Koç'u olarak görev yaptı.

Survivor Mustafa Kemal’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Mustafa Kemal Kurt’un çocuğunun annesi meğer... 3

Mustafa Kemal, 2008 - 2011 yılları arasında bir Fransız ragbi takımı olan "RC Vichy Rugby" kulübünde oynadı. 2011 - 2015 yılları arasında İstanbul'da Koç Üniversitesinde Rugby takımı Koç'u olarak görev yaptı. "Survivor 2018 All Star" yarışmasına katıldı.

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