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Haberler Magazin 17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 2014'te nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile geçen Mart ayında 8 yıllık evliliklerini bitirdi. Boşanmanın ardından oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için ABD'ye taşınan Dinçöz, daha sonra Nida Büyükbayrakdar ile yeni bir aşka yelken açtı. Ağustos ayında evlenen ikilinin çocukluk aşkı ortaya çıktı. Dinçöz, verdiği bir röportajda ise yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Büyükbayrakdar ile hikayesini anlattı. "Beni İzmir'e kaçırdılar" diyen Dinçöz'ün açıklamaları "Film gibi" dedirtti. İşte detaylar...

16.10.2022 19:43 - Son Güncelleme: 16.10.2022 20:02
17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında ikinci oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi.

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17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

İki yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli de seçilen Dinçöz'ün hayatı birden değişti.

17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

Yakaladığı bu başarı ile üst üste dizi teklifleri alan Dinçöz, 1998'de yayın hayatına başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da ikinci sezonda başrol oynayarak dahil oldu.

17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

İkinci durağı da 2000 yapımı Zehirli Çiçek olan Dinçöz, bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaştı.

17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”

Müzik piyasasına da adım atan Dinçöz, assolist olarak başladığı bu yolculukta 'Frekans', 'Doktor Tavsiyesi', 'Bende Kaldı', 'Kısmetsizim' gibi birçok hit şarkıya imza attı.

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