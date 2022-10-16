17 yaşında aşık olmuş! Petek Dinçöz’den yıllar sonra kavuştuğu Nida Büyükbayrakdar hakkında bomba itiraf! “Beni İzmir’e kaçırdılar...”
Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 2014'te nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile geçen Mart ayında 8 yıllık evliliklerini bitirdi. Boşanmanın ardından oğlu İrfan Aslan'ın eğitimi için ABD'ye taşınan Dinçöz, daha sonra Nida Büyükbayrakdar ile yeni bir aşka yelken açtı. Ağustos ayında evlenen ikilinin çocukluk aşkı ortaya çıktı. Dinçöz, verdiği bir röportajda ise yıllar sonra kavuştuğu çocukluk aşkı Büyükbayrakdar ile hikayesini anlattı. "Beni İzmir'e kaçırdılar" diyen Dinçöz'ün açıklamaları "Film gibi" dedirtti. İşte detaylar...
16.10.2022 19:43 - Son Güncelleme: 16.10.2022 20:02
Asıl adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında ikinci oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi.