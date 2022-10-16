Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı
Evleneceksen Gel adlı evlilik programına katılan ve adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Solmaz Çiros, Instagram'da yayınladığı görüntülerle olay oldu. Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu programda kalça danslarıyla dikkat çeken Çiros, bir organizasyonda sahne aldı ve o anları yayınladı. Derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafetiyle boy gösteren Çiros'un elbisesi ayrı kalça dansı ayrı konuşuldu. Çiros'a "Az daha aç olmamış", "Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" gibi birçok yorum yapıldı. İşte tepki çeken o görüntüler...
16.10.2022 20:40 - Son Güncelleme: 19.10.2022 01:10
Evleneceksen Gel'le adını duyuran Solma Çiros, programın ardından sosyal medyada fenomen hale gelmiş ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.