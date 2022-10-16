Vav TV İzle
Haberler Magazin Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Evleneceksen Gel adlı evlilik programına katılan ve adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Solmaz Çiros, Instagram'da yayınladığı görüntülerle olay oldu. Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu programda kalça danslarıyla dikkat çeken Çiros, bir organizasyonda sahne aldı ve o anları yayınladı. Derin göğüs ve bacak dekolteli kıyafetiyle boy gösteren Çiros'un elbisesi ayrı kalça dansı ayrı konuşuldu. Çiros'a "Az daha aç olmamış", "Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" gibi birçok yorum yapıldı. İşte tepki çeken o görüntüler...

16.10.2022 20:40 - Son Güncelleme: 19.10.2022 01:10
Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Evleneceksen Gel'le adını duyuran Solma Çiros, programın ardından sosyal medyada fenomen hale gelmiş ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen gelin adayı, son yaptığı paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle dans eden Çiros, kısa sürede gündem oldu.

Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede tepkilerin odağında yer aldı.

Solmaz Çiros hem bacakta hem göğüste dekolteyi abarttı: “Az daha aç olmamış...” Kalça dansına tepki yağdı! Seda Sayan’ın gelin adayıydı

Kıyafeti ayrı kalça dansı ayrı olay olan fenomen gelin adayına "Az daha aç olmamış", "Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" gibi yorumlar yapıldı.

SON DAKİKA