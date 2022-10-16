Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Oyuncunun annesi, aile arasında gerçekleştirilen nişandan fotoğraflar yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmî olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz"