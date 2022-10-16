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Haberler Magazin Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Başrollerini Aslı Enver, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ile paylaştığı Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Dağhan Külegeç'ten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Tuğba Aytaş nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel haberi ise Dağhan Külegeç'in annesi "Çok tatlı bir kızı istedik" sözleriyle sosyal medyada duyurdu. Dağhan Külegeç'in annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dağhan Külegeç'in müstakbel eşi...

16.10.2022 18:57 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:57
Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.

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Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Güzel haberi ise Dağhan Külegeç'in annesi sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Dağhahttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2022/10/16/daghan-kulegec-evlilik-yolunda-ilk-adimi-atti-cok-tatli-bir-kizi-istedik-diyen-annesi-bakin-kim-cikti-kavak-ye-1665935468871.jpgn Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Oyuncunun annesi, aile arasında gerçekleştirilen nişandan fotoğraflar yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmî olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz"

Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

Dağhan Külegeç'in annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...

İşte başta Dağhan Külegeç olmak üzeri ünlü isimlerin anneleri...

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