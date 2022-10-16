Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı! “Çok tatlı bir kızı istedik” diyen annesi bakın kim çıktı! Kavak Yelleri’nin Efe’si meğer...
Başrollerini Aslı Enver, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ile paylaştığı Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Dağhan Külegeç'ten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Tuğba Aytaş nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel haberi ise Dağhan Külegeç'in annesi "Çok tatlı bir kızı istedik" sözleriyle sosyal medyada duyurdu. Dağhan Külegeç'in annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Dağhan Külegeç'in müstakbel eşi...
16.10.2022 18:57 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:57
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Efe karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.