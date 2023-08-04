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17 gün önce hastaneye yatan Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi! Taburcu olduk dedi son halini paylaştı! Doktoru açıkladı: Bundan sonra...

17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğine yatan Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi! Sosyal medya hesabından son halini paylaşan ünlü oyuncu taburcu olduğunu duyurdu. Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan doktoru ''Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günleri sağlıkla geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. İşte 2. derece siroz olan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 22:17 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 22:33
17 gün önce hastaneye yatan Ufuk Özkan’dan güzel haber geldi! Taburcu olduk dedi son halini paylaştı! Doktoru açıkladı: Bundan sonra... 1

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için kilo verme hedefiyle başladığı diyet sürecinde yanlış bir diyet uygulaması sonucu bağışıklık sistemi çökmüş ve siroz hastalığına yakalanmıştı.

17 gün önce hastaneye yatan Ufuk Özkan’dan güzel haber geldi! Taburcu olduk dedi son halini paylaştı! Doktoru açıkladı: Bundan sonra... 2

48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerine güzel haberler verdi.

17 gün önce hastaneye yatan Ufuk Özkan’dan güzel haber geldi! Taburcu olduk dedi son halini paylaştı! Doktoru açıkladı: Bundan sonra... 3

Özkan, yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uyguladı ve Hollywood diyeti ile zayıfladı Ancak sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farkeden ünlü isim siroz olduğunu öğrendi.

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