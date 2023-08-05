PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Bebek göründü! 6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın deniz sefası o detay dikkatlerden kaçmadı! Erkek bebek bekleyen Mola...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola'dan karnı burnunda ilk paylaşım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Mola önceki gün Çeşme'de deniz sefasın görüntülendi. Doğum için gün sayan Mola'nı belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 08:58 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 08:59
Bebek göründü! 6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın deniz sefası o detay dikkatlerden kaçmadı! Erkek bebek bekleyen Mola... 1

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırdı.

Bebek göründü! 6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın deniz sefası o detay dikkatlerden kaçmadı! Erkek bebek bekleyen Mola... 2

Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurdu.

Bebek göründü! 6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın deniz sefası o detay dikkatlerden kaçmadı! Erkek bebek bekleyen Mola... 3

Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıktı.

SON DAKİKA