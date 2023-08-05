Bebek göründü! 6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın deniz sefası o detay dikkatlerden kaçmadı! Erkek bebek bekleyen Mola...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola'dan karnı burnunda ilk paylaşım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Mola önceki gün Çeşme'de deniz sefasın görüntülendi. Doğum için gün sayan Mola'nı belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırdı.
Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurdu.