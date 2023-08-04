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Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı oradan oraya oradan oraya! All-Star ortalığı birbirine katan Tahsin Küçük meğer...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük genellikle polemiklerin tam ortasın yer alıyor. All-Star öncesi bir program da sunan Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 16:56 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 16:56
Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı oradan oraya oradan oraya! All-Star ortalığı birbirine katan Tahsin Küçük meğer... 1

Masterchef All-Star'ın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Tahsin Küçük.

Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı oradan oraya oradan oraya! All-Star ortalığı birbirine katan Tahsin Küçük meğer... 2

Polemiklerin tam ortasında yer alan Tahsin Küçük aslında daha önce de ekranlardan tanıdığımız, Acun Ilıcalı'nın parlattığı isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı oradan oraya oradan oraya! All-Star ortalığı birbirine katan Tahsin Küçük meğer... 3

İşte Acun Ilıcalı ve Tahsin Küçük'ün birbiriyle olan eskiye dayalı bağlantısı…

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