Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı oradan oraya oradan oraya! All-Star ortalığı birbirine katan Tahsin Küçük meğer...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük genellikle polemiklerin tam ortasın yer alıyor. All-Star öncesi bir program da sunan Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...