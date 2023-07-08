16 yıllık evlilik bitiyor! Dilan Polat Engin Polat boşanıyor mu? Aldatma iddiaları şoke etti! Meğer Kısmetse Olur'un ünlü gelin adayıyla...
Dilan Polat Engin Polat boşandı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları sürprizlerle gündeme gelen fenomen çift her paylaşımıyla ilgi odağı oluyordu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar ise kafa karışıklığı yarattı. Fenomen çiftin sevenleri Dilan Polat'a binlerce yorum yağdırıyor. Peki, Dilan Polat Engin Plat ayrıldı mı? İşte detaylar...
08.07.2023 23:46 - Son Güncelleme: 08.07.2023 23:46
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Eşi Engin Polat'ın kendisine yaptığı dev sürprizlerle gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Peki, Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? İşte detaylar...
DİLAN POLAT EVİ TERK ETTİ!
Instagram hesabından takipçileri ile imalı sözler paylaşan Dilan Polat'ın bu paylaşımları ayrılık iddialarını güçlendirdi. İşte Dilan Polat'ın olay yaratan paylaşımları;
KARDEŞİNİN EVİNDE KALDI
Kardeşinin evinde olduğa dair bir paylaşım yapan Dilan Polat, 'Kankalarımın desteğini kimse sorgulamasın' ifadeleriyle de ayrılık söylentilerini destekledi.