16 yıllık evlilik bitiyor! Dilan Polat Engin Polat boşanıyor mu? Aldatma iddiaları şoke etti! Meğer Kısmetse Olur’un ünlü gelin adayıyla...

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her paylaşımıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Eşi Engin Polat'ın kendisine yaptığı dev sürprizlerle gündeme gelen Dilan Polat'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Peki, Dilan Polat Engin Polat ayrıldı mı? İşte detaylar...