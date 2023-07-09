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58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! 22 yaşındaki hali şoke etti! "Hocam manken gibiymiş..."

Prof. Dr. Canan Karatay'ın gençlik yıllarına ait fotoğrafının sosyal medyada gündem olması büyük ilgi çekici. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki görüntüsü insanları şaşırttı. İşte o fotoğraflar...

takvim.com.tr
09.07.2023 11:38 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:38
22 yaşındaki hali şoke etti! 58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! Hocam manken gibiymiş...

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık ve beslenme alanında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Özellikle 'Karatay Diyeti' ile geniş bir kitleye ulaşan uzman isim gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Karatay'ın 58 yıl önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları...

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22 yaşındaki hali şoke etti! 58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! Hocam manken gibiymiş...

Sağlıklı yaşam tavsiyeleriyle sık sık adından söz ettiren Karatay, bu kez sağlıklı beslenme konuları yerine farklı bir konuyla gündeme geldi.

22 yaşındaki hali şoke etti! 58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! Hocam manken gibiymiş...

Karatay'ın gençlik fotoğraflarının ortaya çıkması, dikkatleri üzerine çekti. Karatay'ın yıllar önceki görüntüsü insanları oldukça şaşırttı.

22 yaşındaki hali şoke etti! 58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! Hocam manken gibiymiş...

Geçmişte bir televizyon programına katılan Karatay'ın gençlik fotoğrafları yayınlanmıştı.

22 yaşındaki hali şoke etti! 58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! Hocam manken gibiymiş...

79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önceki hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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