58 yıl önceki fotoğraflarını gören güzelliğine inanamıyor! 22 yaşındaki hali şoke etti! "Hocam manken gibiymiş..."

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık ve beslenme alanında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Özellikle 'Karatay Diyeti' ile geniş bir kitleye ulaşan uzman isim gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Karatay'ın 58 yıl önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları...