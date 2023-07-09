5 gün önce anne olan Aslı Enver doğumhaneden paylaştı! Berkin Gökbudak’ın kızı ve eşinden ilk poz! Eda Ece’den yorum Hande Erçel’den jest...
Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü çift, 4 Temmuz'da ise Elay adını verdikleri kızlarına kavuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Enver, "Hayatımın en özel günü" diyerek kızıyla ilk paylaşımda bulundu. Doğumhaneden paylaşım yapan Aslı Enver'e aralarında Eda Ece, Burcu Biricik, Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın da olduğu birçok ünlü isim yorum yaparken Hande Erçel'in jesti dikkat çekti. İşte haberin detayları ve Aslı Enver'in minik kızı...
09.07.2023 08:51 - Son Güncelleme: 09.07.2023 08:51
Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Suskunlar, Babil gibi dizilerde rol alan Aslı Enver, 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirdi.
Doğumhaneden paylaşım yapan Aslı Enver'e aralarında Eda Ece, Burcu Biricik, Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın da olduğu birçok ünlü isim yorum yaptı.