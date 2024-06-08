15 yıl sonra gelen hamle merak uyandırmıştı! Beren Saat ve Hazal Kaya barıştı mı? Ünlü oyuncu yanıtladı

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncularının zaman zaman birlikte fotoğraf paylaşmaları dizi hayranlarını oldukça mutlu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününde Selçuk Yöntem ve Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirmişti. Ondan önce ise dizide Nihal karakterine hayat veren Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ile bir fotoğraf paylaşmıştı. Dizi oyuncuları zaman zaman bir araya gelse de Beren Saat ve Hazal Kaya beraber hiç görüntülenmemişlerdi. Bu durumun sebebinin ikilinin küs olması gösterilmişti. Hatta Kaya'nın Beren Saati düğününe bile çağırmadığı da söylentiler arasındaydı. Kaya, 15 yıl sonra bu söylentileri kesecek bir hamle yaptı. Kaya, Beren Saat'i sosyal medya hesabından takip etmeye başladı. Hazal Kaya, yıllar sonra neden böyle bir hamle yaptığına ilişkin soruya da yanıt verdi. Hazal Kaya ve Beren Saat küs mü? İşte detaylar...
Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan bir döneme damgasını vuran, başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi oyuncularının zaman zaman bir araya gelmesi ile sık sık gündem oluyor.
Geçtiğimiz günlerde dizinin Adnan'ı Selçuk Yöntem ile Nihal'i Hazal Kaya, bir araya gelmişti.
Selçuk Yöntem fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi…" notuyla paylaşmıştı.
Daha sonra ise dizinin başrolleri paylaşan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde birlikte poz vermişti.