Sosyete dünyasını sarsan iddia! İki yakın arkadaş aynı adama mı aşık oldu? Aslı Gümüşel'den yanıt geldi

Sosyetenin dikkat çeken isimlerinden Aslı Gümüşel ile Ebru Ceylan'ın arasına kara kedi girdi. İkili sosyal medyadan bir arada oldukları fotoğrafları sildiler. Bu durum iki yakın arkadaşın kavgalı olduğu iddiasını güçlendirdi. İkilinin neden kavga ettikleri merak konusu olurken, ortaya bomba gibi bir iddia atıldı. iddiaya göre; İkilinin arasını açan mesele aynı erkeğe aşık olmalarıydı. Aslı Gümüşel, sosyal medya hesabından hakkında çıkan bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...
Cemiyetin ünlü isimlerinden Metin Şen ile eşi Aslı Gümüşel, 23 yıllık evliliklerini geçen yıl 13 Mart'ta tek celsede bitirmişlerdi.
23 yıllık evliliklerine anlaşarak son veren çiftten Aslı Gümüşel hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
ARALARINA ERKEK GİRDİ
Boşanmanın ardından cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Gümüşel ile Ebru Ceylan'ın arasının açıldığı kulislerde dolaştı.