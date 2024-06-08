Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Aşk dolu bakışları olay oldu! Meğer ünlü ismin oğluymuş

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile bir beraberlik yaşamıştı. Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü ünlü bir ismin oğluna kaptırdı. İlişkilerini artık gizlemeyen çift Bodrum'da görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz'in aşk dolu bakışları olay oldu.