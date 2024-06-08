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Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Aşk dolu bakışları olay oldu! Meğer ünlü ismin oğluymuş

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcıoğlu ile bir beraberlik yaşamıştı. Ancak bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan Deniz, gönlünü ünlü bir ismin oğluna kaptırdı. İlişkilerini artık gizlemeyen çift Bodrum'da görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz'in aşk dolu bakışları olay oldu.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 12:54 Güncelleme 08 Haziran 2024, 13:03
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Aşk dolu bakışları olay oldu! Meğer ünlü ismin oğluymuş 1

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, başarılı kariyeri kadar aşk hayatı ile de gündeme geliyor.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Aşk dolu bakışları olay oldu! Meğer ünlü ismin oğluymuş 2

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evleneceği konuşulan Deniz, sürpriz bir şekilde bu ilişkiyi noktalamıştı. Daha sonra Mert Yazıcıoğlu ile dolu dizgin bir aşka yelken açan Deniz'in yüzü bu ilişkiden yana da gülmemişti.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Aşk dolu bakışları olay oldu! Meğer ünlü ismin oğluymuş 3

Sessiz sedasız yollarını ayıran ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, gönlünü bu kez bir başka ünlü isme kaptırdı.

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